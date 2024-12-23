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NI: Россия заключит сделку с США, а не Украиной, конфликт продолжится

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Учитывая нынешний уровень недоверия сторон конфликта друг к другу, а также их союзников между собой, никакое соглашение Москвы и Киева, а также Вашингтона, независимо от деталей, не решит основополагающую проблему, если послевоенное сдерживание не будет надежным.

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