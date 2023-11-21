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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Никитин: «Реализация могла бы помочь нам раскрыть «Спартак» побольше. Пока тяжело это дается. Но парни растут, мы на правильном пути»

«Реализация могла бы помочь нам раскрыть «Спартак» побольше. Пока тяжело это дается. Но парни растут, молодежь добавляет.

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