«Исторические сдвиги»: В США удивились случившемуся на саммите БРИКС

В США удивились случившемуся на саммите БРИКС, назвав шаг, который способен стать важной силой для масштабных преобразований и построения миропорядка.
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