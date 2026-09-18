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Татарстанда «Бердәм Россия»нең вазгыять үзәгендә кайнар линия ачылды

Татарстанда «Бердәм Россия»нең вазгыять үзәгендә кайнар линия ачылды

«Бердәм Россия» Татарстан төбәк бүлегенең вазгыять үзәгендә тавыш бирү барышына бәйле мәсьәләләр буенча кайнар линия эшли.

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