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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ботафого» сделал предложение о трансфере Бителло. Хавбек «Динамо» согласен, остается договориться с бело-голубыми (Ge Globo)

По данным Ge Globo, бразильский клуб получил согласие со стороны игрока и его окружения, и теперь необходимо согласовать переход с «Динамо».

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