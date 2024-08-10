Грузовик и иномарка попали в ДТП на трассе в Забайкалье

В результате столкновения грузовика и иномарки пострадал один человек.В Шилкинском районе Забайалья на федеральной трассе «Амур» в минувшую пятницу днем произошло серьезное ДТП с участием большегруза и легковушки марки Toyota Probox.
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