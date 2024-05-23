Иран может устранить Нетаньяху, причем здесь США?

Писатель и публицист в эфире радио КП объяснил причину гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. По мнению эксперта, есть все основания полагать, что США подталкивают Иран к устранению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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