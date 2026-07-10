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Бетторы БЕТСИТИ ставят на Испанию в четвертьфинале ЧМ с Бельгией

10 июля в четвертьфинале чемпионата мира по футболу сыграют сборные Испании и Бельгии. Встреча пройдет в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай» и начнется в 22:00 мск.

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