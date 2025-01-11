Экономика ГУЛАГа: сколько СССР зарабатывал на зеках

Есть два кардинально противоположных взгляда на ГУЛАГ как хозяйствующий субъект. Согласно одному – это была неприятная вынужденная мера, позволившая создать необходимые стране активы при минимальных затратах.
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