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Два клуба OHL сыграют в финале Мемориального кубка впервые с 2017 года. «Сагино» разгромил «Муз Джо» из WHL в полуфинале – 7:1

В Сагино продолжается розыгрыш Мемориального кубка.  Впервые с 2017 года в финале сыграют два клуба из юниорской лиги Онтарио – «Лондон» (чемпион лиги и победитель предварительного раунда) и «Сагино» (хозяин турнира).

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