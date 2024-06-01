Два клуба OHL сыграют в финале Мемориального кубка впервые с 2017 года. «Сагино» разгромил «Муз Джо» из WHL в полуфинале – 7:1

В Сагино продолжается розыгрыш Мемориального кубка. Впервые с 2017 года в финале сыграют два клуба из юниорской лиги Онтарио – «Лондон» (чемпион лиги и победитель предварительного раунда) и «Сагино» (хозяин турнира).
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