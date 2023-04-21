360

162 315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Что-то автор противоречит сам себе - "...на нем не обнаружили взрывчатых веществ" и "нашли с 17 кг взрывчатки". Так б...Беспилотник с аме...
  • Иван
    а почему не все 90??Bild: Россия вышл...
  • Анатолий Анатольев
    А как СКАКАЛИ и вот ради этого?????? ФУУУУУУУ! ХОТЯ , чего хотели ...!Бывший офицер НМ ...

Более 142 т макулатуры собрали за первый месяц акции «Миллион — Родине!» в 2023 году

Более 142 т макулатуры собрали за первый месяц акции «Миллион — Родине!» в 2023 году

Второй сезон акции стартовал 20 марта и продлится до 5 июня. Российский экологический оператор подвел итоги первого месяца Всероссийской народной акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!», проходящей при поддержке волонтеров-экологов «Делай!».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх