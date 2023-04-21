Второй сезон акции стартовал 20 марта и продлится до 5 июня. Российский экологический оператор подвел итоги первого месяца Всероссийской народной акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!», проходящей при поддержке волонтеров-экологов «Делай!».