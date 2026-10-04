Minnesota Might Hand Republicans A Senate Upset Nobody Predicted Democrats entered this year's midterms aiming to flip Senate seats in Maine, North Carolina, Alaska, and Ohio, and hold Georgia and Michigan.
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