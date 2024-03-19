Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Заявление миссии наблюдателей от КНР по результатам наблюдения за выборами президента РФ

Москва, 18 марта /Синьхуа/ -- В понедельник Ли Хуэй, глава миссии наблюдателей от Китая на выборах президента России и специальный представитель правительства КНР по делам Евразии, представил китайским и российским СМИ заявление по результатам наблюдения за выборами президента РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх