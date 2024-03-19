Заявление миссии наблюдателей от КНР по результатам наблюдения за выборами президента РФ

Москва, 18 марта /Синьхуа/ -- В понедельник Ли Хуэй, глава миссии наблюдателей от Китая на выборах президента России и специальный представитель правительства КНР по делам Евразии, представил китайским и российским СМИ заявление по результатам наблюдения за выборами президента РФ.