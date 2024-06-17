Картаполов: Министерству обороны повезло с новыми работниками

В российском военном ведомстве произошли кадровые изменения. Новые назначения в Минобороны — это решение президента и министра обороны, его можно только приветствовать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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