Астраханские депутаты позволят гуманно умерщвлять бездомных собак

Нападения бездомных собак на людей всегда имеют большой резонанс. Тому, что таких случаев в последние годы, мягко говоря, стало больше, по мнению многих способствовал принятый Государственной Думой достаточно «сырым» и не до конца продуманным Федеральный закон от 27.