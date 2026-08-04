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Химик Петренко уточнил срок хранения воды в открытом кувшине

Химик Петренко уточнил срок хранения воды в открытом кувшине

Доцент кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко сообщил, что воду в открытом кувшине в жару следует хранить не более одного-двух дней, передает NEWS.

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