Химик Петренко уточнил срок хранения воды в открытом кувшине

Доцент кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко сообщил, что воду в открытом кувшине в жару следует хранить не более одного-двух дней, передает NEWS.
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