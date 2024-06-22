Глава Петербурга осмотрел новую школу с дополнительными программами профессионального обучения в Усть-Славянке

В рамках рабочего объезда Невского района Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов посетил в рамках рабочего объезда Невского района новую общеобразовательную школу №566 на улице Гудиловской в Усть-Славянке, которая открылась в апреле 2024 года, рассказали в пресс-службе Смольного.