Глава Петербурга осмотрел новую школу с дополнительными программами профессионального обучения в Усть-Славянке

В рамках рабочего объезда Невского района Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов посетил в рамках рабочего объезда Невского района новую общеобразовательную школу №566 на улице Гудиловской в Усть-Славянке, которая открылась в апреле 2024 года, рассказали в пресс-службе Смольного.
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