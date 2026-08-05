Экс-послу Украины в США Стефанишиной предъявлены новые коррупционные обвинения Бывшему послу Украины в Соединенных Штатах Ольге Стефанишиной вручены новые.
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Экс-послу Украины в США Стефанишиной предъявлены новые коррупционные обвинения Бывшему послу Украины в Соединенных Штатах Ольге Стефанишиной вручены новые.
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