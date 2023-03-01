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«Ман Сити» сыграет с «Бернли» в 1/4 финала Кубка Англии, «МЮ» – с «Фулхэмом»

«Ман Сити» сыграет с «Бернли» в 1/4 финала Кубка Англии, «МЮ» – с «Фулхэмом»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. По итогам процедуры определились следующие пары: «Манчестер Сити» – «Бернли» «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» «Брайтон» – «Гримсби Таун» «Шеффилд Юнайтед» – «Блэкберн» Матчи 1/4 финала пройдут 18 и 19 марта.

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