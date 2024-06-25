Волкова после победы над Павловичем встретили с плакатом про ящеров и русов

Знаменитый боец смешанных единоборств из России Александр Волков разместил новую публикацию в собственных соцсетях, где продемонстрировал, как его встретили близкие в аэропорту с плакатом про ящеров и русов после победы в дуэли с российским спортсменом Сергеем Павловичем.
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