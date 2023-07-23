Пятый канал

31 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    То есть, планы на столкновение России и Украины было запланировано США еще ДО РАЗВАЛА СССР!! Никсон  только озвучил и...Стало известно о ...
  • Надежда Никитина
    И это правда. Есть видео от одессита снимавшего, когда украракета упала на храм.В Минобороны РФ н...
  • лина любимцева
    Светлая память Юрию Шатунову. Так жаль парня.... Рано умер... Да...... Сиротство и детские дома "просто так" не прохо...Вдова Шатунова та...

Клип SHAMAN «Мой бой» за двое суток набрал два миллиона просмотров на Youtube

Клип SHAMAN «Мой бой» за двое суток набрал два миллиона просмотров на Youtube

Композиция российского исполнителя SHAMAN день за днем бьет рекорды. За первые сутки после публикации клип «Мой бой», снятый в зоне СВО, набрал миллион просмотров на Youtube, а следующая отметка в два миллиона покорилась певцу уже на следующий день.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх