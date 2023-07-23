Клип SHAMAN «Мой бой» за двое суток набрал два миллиона просмотров на Youtube

Композиция российского исполнителя SHAMAN день за днем бьет рекорды. За первые сутки после публикации клип «Мой бой», снятый в зоне СВО, набрал миллион просмотров на Youtube, а следующая отметка в два миллиона покорилась певцу уже на следующий день.
Композиция российского исполнителя SHAMAN день за днем бьет рекорды. За первые сутки после публикации клип «Мой бой», снятый в зоне СВО, набрал миллион просмотров на Youtube, а следующая отметка в два миллиона покорилась певцу уже на следующий день.
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