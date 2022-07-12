Концерт гурту Eagles у Лондоні, 1998 рік (архівне фото). У Нью-Йорку звинуватили викрадачів тексту пісні Hotel California Рукопис із текстами кількох композицій групи Eagles був викрадений ще наприкінці 1970-х років Окружна прокуратура Манхеттена висунула трьом чоловікам кримінальні звинувачення в оволодінні майже 100-сторінковим рукописом, вкраденим у співака Дона Хенлі, в якому, зокрема, містився текст суперхіта […] Сообщение У Нью-Йорку звинуватили викрадачів тексту пісні Hotel California появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.