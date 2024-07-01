Гимнасты из Вьетнама получили гран-при на цирковом фестивале в Якутске

Воздушные гимнасты Nguyen Thi Hoa и Tchiu Hien Phuoc из Вьетнама получили гран-при за номер «Момент любви» на VII Международном цирковом фестивале «Мамонтенок-2024», проходившем в Якутске с 27 по 30 июня, сообщает ТАСС.