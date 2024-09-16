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В Красноярском крае выпал первый снег

В Красноярском крае выпал первый снег, сообщает Комсомольская правда. На выходных Толщина покрова в некоторых районах составила 15 см, под его тяжестью упали электроопоры и несколько сёл осталось без света.

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