В Красноярском крае выпал первый снег, сообщает Комсомольская правда. На выходных Толщина покрова в некоторых районах составила 15 см, под его тяжестью упали электроопоры и несколько сёл осталось без света.
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