Россия не будет оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Правительством РФ принята инициатива Министерства иностранных дел РФ о том, чтобы не вносить выплат за период минувшего года в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) Организации Объединенных Наций (ООН).
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