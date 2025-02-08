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Россия не будет оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Россия не будет оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Правительством РФ принята инициатива Министерства иностранных дел РФ о том, чтобы не вносить выплат за период минувшего года в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) Организации Объединенных Наций (ООН).

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