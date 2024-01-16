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Биржевые цены на бензин растут

Биржевые цены на бензин растут

Это происходит на фоне частичной остановки производства бензина на Нижегородском НПЗ из-за поломки оборудования, о которой стало известно недавноНа новостях о частичной остановке производства бензина на Нижегородском НПЗ растут биржевые цены на топливо.

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