Биржевые цены на бензин растут

Это происходит на фоне частичной остановки производства бензина на Нижегородском НПЗ из-за поломки оборудования, о которой стало известно недавноНа новостях о частичной остановке производства бензина на Нижегородском НПЗ растут биржевые цены на топливо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии