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У жены начался выкидыш и надо ехать в больницу, но муж приехать и посидеть с ребенком не может

У жены начался выкидыш и надо ехать в больницу, но муж приехать и посидеть с ребенком не может

— …На второго ребенка мужа пришлось уговаривать, он не очень хотел, если честно, – рассказывает тридцатилетняя Нина.

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Комментарии
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и чем баба недовольна?)
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