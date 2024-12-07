Пирожки с начинкой из сыра и шпината — это изысканное угощение, которое понравится всем. Сочетание сливочного сыра и свежего шпината в хрустящем слоеном тесте — идеальный вариант как для перекуса, так и для основного блюда.
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