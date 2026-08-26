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Царьград

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Дмитриев оценил поражение Украины и крушение мифов Киева

Дмитриев оценил поражение Украины и крушение мифов Киева

Кирилл Дмитриев назвал заявления Михаила Федорова о поражении Киева возвращением к реальности. Президент Путин подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам на основе сложившихся реалий, хотя действия Зеленского оставляют только военный путь.

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