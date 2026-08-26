Кирилл Дмитриев назвал заявления Михаила Федорова о поражении Киева возвращением к реальности. Президент Путин подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам на основе сложившихся реалий, хотя действия Зеленского оставляют только военный путь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии