Дмитриев оценил поражение Украины и крушение мифов Киева

Кирилл Дмитриев назвал заявления Михаила Федорова о поражении Киева возвращением к реальности. Президент Путин подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам на основе сложившихся реалий, хотя действия Зеленского оставляют только военный путь.