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Газета.ру

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Дочь режиссера Егора Кончаловского опубликовала фото с новым возлюбленным

Дочь режиссера Егора Кончаловского опубликовала фото с новым возлюбленным

Дочь режиссера Егора Кончаловского появилась на публике с новым возлюбленным. Актриса, дизайнер Мария Михалкова-Кончаловская приехала с продюсером Всеволодом Чиниловым в кинотеатр «Художественный» на премьеру фильма «Ветка сирени» Павла Лунгина.

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