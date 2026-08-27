Дочь режиссера Егора Кончаловского опубликовала фото с новым возлюбленным

Дочь режиссера Егора Кончаловского появилась на публике с новым возлюбленным. Актриса, дизайнер Мария Михалкова-Кончаловская приехала с продюсером Всеволодом Чиниловым в кинотеатр «Художественный» на премьеру фильма «Ветка сирени» Павла Лунгина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии