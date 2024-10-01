WP: Киев опасается потерять поддержку населения из-за отключений электричества

Грядущей зимой энергетические проблемы Украины лягут тяжким бременем на плечи уставших людей © AP Photo / Andrew Kravchenko Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Моральный дух украинцев уже подорван неудачами на фронте, пишет WP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии