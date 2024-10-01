По библиотеке на Вятской пройдет экскурсия для маленьких читателей

В четверг, 10 октября Детская библиотека № 40 проведет для маленьких жителей района Савеловский экскурсию по библиотеке «Сюда приходят дети узнать про все на свете», сообщила пресс-служба Объединения культурных центров САО.
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