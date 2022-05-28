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Неумолимый ход времени в портретах из серии «до и после»

Неумолимый ход времени в портретах из серии «до и после»

Старея, мы подчас даже не замечаем все небольшие изменения, происходящие с нами изо дня в день. В своей серии портретов под названием «Личности» фотограф из Лондона Ана Оливейра (Ana Oliveira) наблюдает, как люди меняются в процессе старения.

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