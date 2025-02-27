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Актриса Юлия Снигирь кардинально сменила имидж, став блондинкой

Актриса Юлия Снигирь кардинально сменила имидж, став блондинкой

Актриса Юлия Снигирь кардинально сменила имидж. Звезда стала блондинкой. Телеведущая Светлана Бондарчук встретила артистку перед премьерой фильма "Дорогая, я больше не перезвоню" и показала в соцсетях ее новый образ.

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