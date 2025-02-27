Актриса Юлия Снигирь кардинально сменила имидж, став блондинкой

Актриса Юлия Снигирь кардинально сменила имидж. Звезда стала блондинкой. Телеведущая Светлана Бондарчук встретила артистку перед премьерой фильма "Дорогая, я больше не перезвоню" и показала в соцсетях ее новый образ.
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