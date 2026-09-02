На Прохора Шаляпина напали в магазине в США

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что на него напали в магазине в США. В выпуске шоу «Стереотипы», доступном на YouTube , он уточнил, что это сделала местная жительница.
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