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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» не включил Кьезу и Эндо в заявку на ЛЧ, но внес Экитике с травмой

«Ливерпуль» направил в УЕФА свою заявку для участия в Лиге чемпионов. В свой список мерсисайдцы включили в том числе травмированных Юго Экитике и Конора Брэдли , которые, как ожидается, вернутся только в конце года.

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