МОСКВА, 4 мая, ФедералПресс. Кандидат в президенты США Дональд Трамп разработал секретный план завершения украинского конфликта, в Харькове прогремели взрывы, группировка российских войск «Центр» выявила и поразила 380 целей ВСУ.
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