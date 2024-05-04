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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Трамп разработал секретный план завершения конфликта на Украине: главное за сутки

Трамп разработал секретный план завершения конфликта на Украине: главное за сутки

МОСКВА, 4 мая, ФедералПресс. Кандидат в президенты США Дональд Трамп разработал секретный план завершения украинского конфликта, в Харькове прогремели взрывы, группировка российских войск «Центр» выявила и поразила 380 целей ВСУ.

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