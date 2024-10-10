Перед мощным похолоданием (минус будет даже днем) в Омске без отопления все еще остаются десятки домов - повреждения на сетях власти обещают устранить до конца рабочей недели.
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Перед мощным похолоданием (минус будет даже днем) в Омске без отопления все еще остаются десятки домов - повреждения на сетях власти обещают устранить до конца рабочей недели.