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Звёздные мифы: самые абсурдные предрассудки о знаках зодиака, которые пора забыть

Звёздные мифы: самые абсурдные предрассудки о знаках зодиака, которые пора забыть

Звёздные мифы: самые абсурдные предрассудки о знаках зодиака, которые пора забыть Юлия ПономареваВечные мифы о знаках зодиака кажутся такими же незыблемыми, как звёздное небо, но стоит ли в них верить настолько слепо? Давайте вместе с экспертов портала  rsute.

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