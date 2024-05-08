Звёздные мифы: самые абсурдные предрассудки о знаках зодиака, которые пора забыть Юлия ПономареваВечные мифы о знаках зодиака кажутся такими же незыблемыми, как звёздное небо, но стоит ли в них верить настолько слепо? Давайте вместе с экспертов портала rsute.