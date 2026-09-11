Ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» открыл 35-й концертный сезон

Ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» открыл свой 35-й юбилейный концертный сезон. Первым событием сезона стал большой концерт на праздновании дня поселка Ксеньевка Могочинского муниципального округа.
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