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Ангелина Лукас защитила титул UBO

Казахстанка Ангелина Лукас (4-0, 2 КО) выступила на вечере бокса в Стамбуле (Турция), где провела бой с представительницей Танзании Стумаи Муки (7-3, 0 КО).

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