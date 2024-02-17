Сумма исков российских инвесторов к Euroclear и Clearstream достигла ₽690 млрд

Сумма исковых требований российских инвесторов к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream, в которых хранятся заблокированные активы, составляет 689,5 млрд рублей (по курсу ЦБ на 17 февраля), пишут «РБК Инвестиции».
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