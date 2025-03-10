Украина без разведданных США

Юрий Ильинов

Пресса США: Трамп не намерен возобновлять военную помощь Украине даже после подписания соглашения по недрам Возобновления поставок военной помощи после подписания соглашения по полезным ископаемым не будет, в Киеве зря надеются на такое развитие ситуации. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме. Трамп не планирует возобновлять военную помощь и снимать запрет на передачу разведданных Украине после подписания соглашения по полезным ископаемым, как предполагают в Киеве. Сделка — дело хорошее, но президенту США сейчас этого мало, Трамп хочет увидеть со стороны Киева готовность к мирному диалогу и компромиссам для завершения конфликта. Но на данный момент этого нет. Основные претензии Трампа к Зеленскому — это нежелание идти на уступки, особенно в вопросах территории. «Нелегитимный» уперся и сыплет заявлениями о том, что он не пойдет на обмен территории на окончание конфликта. А это все ломает мирную стратегию Трампа и сильно раздражает американскую администрацию. Также к Зеленскому претензии по выборам, да и вообще ему пора уходить. Трамп хочет увидеть изменение отношения Зеленского к мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, такие как передача территории России. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов в Украине и, возможно, в сторону ухода с поста лидера своей страны. — заявил один из чиновников Белого дома. А в Киеве хотели обойтись «малой кровью», подсунув США соглашение по недрам в обмен на военную помощь.