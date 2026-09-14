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Царьград

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Топливный кризис в Челябинске: ситуация с бензином на 14 сентября

Топливный кризис в Челябинске: ситуация с бензином на 14 сентября

На фоне дефицита обострилась и проблема качества топлива. Челябинская область продолжает оставаться в эпицентре второй волны топливного кризиса, охватившего российские регионы.

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