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Чем выборы в Госдуму в 2026-м отличаются от прошедших пять лет назад?

Чем выборы в Госдуму в 2026-м отличаются от прошедших пять лет назад?

18-20 сентября россияне будут выбирать депутатов Госдумы. Предыдущие думские выборы проходили еще до начала СВО.

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