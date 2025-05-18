Невероятное-23: Беспилотная революция в России повергла в шок весь мир

Комментируя военные сводки 17 мая, весьма осведомленный милитари-блогер «404-й» Богдан Мирошников написал горькое для майданутого общества признание: «Трудно сказать, есть ли сейчас рецепт, как не дать русским захватить Константиновку, Мирноград и Покровск.
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