Гутерриш готов организовать трехстороннюю встречу по Украине

Гутерриш подчеркнул, что был бы рад провести такое мероприятие, если для него сложатся подходящие условия.
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