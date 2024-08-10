ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 931 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    вам же Путин объявил потери  1 к 5,то есть на 400 их 80 наших)ВСУ потеряли до 9...
  • Александр Юткин
    Хороша провокация. С пленными, расстрелянными, мародерством, беженцами, массовой эвакуацией. И всё на плечах губернат...В Минобороны сооб...
  • Александр Юткин
    Покинувшие. Сбежавшие от живодеров. Хохлов щадим, а своими прикрываемся. Неужели до такой степени всё разворовали, чт...Покинувшие дома ж...

Вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику и живую силу ВСУ в приграничье Курской области

Вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику и живую силу ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх