Вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику и живую силу ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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