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Победа "Аталанты" над "Байером": Алексей Миранчук впервые выиграл Кубок европейских чемпионов

Победа "Аталанты" над "Байером": Алексей Миранчук впервые выиграл Кубок европейских чемпионов

Победа "Аталанты" над "Байером" стала историческим моментом для российского футбола. Алексей Миранчук, несмотря на отсутствие на поле во время финального матча, получил возможность стать первым российским футболистом, выигравшим Кубок Европейских чемпионов с 2016 года.

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