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За рулем

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Параллельный импорт на подъеме — названы самые популярные модели

Параллельный импорт на подъеме — названы самые популярные модели

С января по конец августа 2026 года россияне купили 131,4 тысячи машин, доставленных в РФ по схеме параллельного импорта.

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